جيزان 17 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 11 فبراير 2020 م واسرأس وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية خالد بن عبدالعزيز القصيبي اليوم، اجتماع اللجنة المحلية لتعداد السعودية 2020 ، بحضور أعضاء اللجنة وذلك بقاعة الاجتماعات بالإمارة .وأكد القصيبي في مستهل الاجتماع حرص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عيدالعزيز نائب أمير المنطقة على توفير كل ما يضمن تكامل جهود الإدارات الحكومية ذات العلاقة وتكثيف الاستعدادات بما يحقق أهداف تعداد السعودية 2020 في المنطقة ، بمتابعة من وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ، حاثاً الجميع على العمل بروح الفريق الواحد وإنجاح مهام التعداد واستيفاء المعلومات والعمل على تجاوز جميع التحديات .وتم خلال الاجتماع بحث آليات العمل التكاملي والتنسيقي بين مختلف الجهات وتوزيع المهام والأدوار بما ينعكس إيجاباً على نتائج التعداد ودورها الاقتصادي والتنموي مستقبلاً.// انتهى//00:28ت م0293