نيويورك 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسسجل كل من المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا لثاني جلسة على التوالي امس الثلاثاء بعد أن قال مسؤولون صينيون إن من الممكن احتواء وباء فيروس كورونا القاتل بحلول أبريل نيسان.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.62 نقطة إلى 29276.20 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 5.66 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 3357.75 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 10.55 نقطة، أو 0.11 بالمئة، إلى 9638.94 نقطة.// انتهى //06:19ت م0004