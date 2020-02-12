نيويورك 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى نائب مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء امس الثلاثاء، بنائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة ريتشارد آربيتر، وذلك بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك.وأعرب نائب المندوب الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة آربيتر، عن أن زيارته بناء على تعليمات حكومة بلاده لمعرفة رؤية المملكة لقضايا الشرق الأوسط في مجلس الأمن.واستمع الدكتور منزلاوي خلال اللقاء لأولويات كندا ومواقفها في عدد من القضايا الدولية التي تهم المملكة وذلك في سعي كندا للترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٢.وأكد الدكتور منزلاوي على أن دعم المملكة للمرشحين للعضوية غير الدائمة يعتمد على العلاقات الثنائية بين البلدين أولًا وعلى موقفهم من القضايا الجوهرية التي تهم المملكة وخاصة القضية الفلسطينية التي تأتي على رأس هذه القضايا كونها قضية المملكة الأولى.حضر اللقاء رئيسة قسم الترشيحات في الوفد الدائم للمملكة السكرتير أول سارة عاشور، ورئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة بالوفد محمد القاضي، ومن وفد كندا حضرت رئيسة قسم الترشيحات رشا القطا.// انتهى //06:20ت م0005