سول 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسارتفع معدل البطالة في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في يناير.وأظهرت بيانات للحكومة اليوم الأربعاء أن معدل البطالة قفز إلى 4% مقارنة بـ 7ر3% في ديسمبر.وجاءت نسبة البطالة مرتفعة عن توقعات المحللين، حيث كانوا يتوقعون ارتفاعها إلى 8ر3%، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات اليوم الأربعاء أن العمالة بين الأشخاص ممن هم في الأربعينيات من أعمارهم انخفضت بنسبة 2ر0%على أساس سنوي.وزاد عدد الوظائف في قطاع التصنيع، وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر0%، وهو تقدم طفيف مقارنة بغيره من القطاعات الأخرى.// انتهى //06:20ت م0007