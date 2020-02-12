الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستعرض ورئيس وزراء الكويت تعـزيز العـلاقات.مباحثات سعودية - كويتية برئاسة الملك وصباح الخالد.أمر ملكي بتمديد خدمة السديس رئيساً لشؤون الحرمين.ولي العهد يستعرض ورئيس غينيا كوناكري العلاقات الثنائية.برعاية أمير الرياض.. انطلاق معرض التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2020.فيصل بن بندر يرعى حفل تخريج طلاب الجامعة العربية المفتوحة.أمير الرياض يلتقي سفير موريشيوس ورئيس «الجمعيات الأهلية».مجلس الوزراء يوافق على برنامج الاستمطار الصناعي.مفتي عام المملكة يستقبل مفتي حوض الفولغا بروسيا الاتحادية.رجعت الشتوية.. موجة قطبية تجمد المياه في مناطق المملكة.الحوثيون يتهاوون في الحديدة وتعز.مصرع إرهابيين في اشتباكات بسيناء.إسقاط مروحية للنظام غداة استعادته طريق حلب - دمشق.القائمة المشتركة: تحريض نتنياهو المغذّي الأساس للعنصرية.الصحة العالمية: كورونا المستجدّ "تهديد خطير جداً" للعالم.الإيرانيون ينتفضون ضد الملالي.. بالتزامن مع ذكرى الإطاحة بالشاه.// يتبع //06:23ت م0008