و بينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الأمن النووي) : الانتشار النووي غير السلمي يمثل أحد أخطر مهددات السلام العالمي وسلامة البشرية، خاصة من الدول غير الموقعة على المعاهدة الدولية، وهو ماحذرت المملكة منه، وجددت أمس مواقفها الثابتة تجاه ما يحقق الأمن والاستقرار العالمي، ودعمها للقرارات الدولية في هذا المجال، وحرصها على أن يكون الأمن النووي أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما أكدت دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات.وأضافت أن المحاولات الإيرانية المستمرة للوصول إلى امتلاك اسلحة دمار شامل، يمثل مخاطر مباشرة ومحتملة على أمن واستقرار المنطقة، خاصة مع ابتزازها للمجتمع الدولي بتقليص التزامها بالاتفاق الخاص بمشروعها النووي، وكذلك اسرائيل التي لاتزال ترفض الانضمام إلى المعاهدة، ورفضها وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يشكل تهديداً خطيراً للعالم وانتهاكاً وتحدياً للقرارات الأممية ذات الصلة.وأوضحت أن الضمانة الأهم للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي تكمن في المبدأ الذي شددت عليه المملكة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ، وهي مسؤولية المجتمع الدولي، مع المحافظة على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها.// انتهى //06:23ت م0011