عدن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نزار با صهيب الليلة الماضية مع نائب مدير منظمة الهيئة الطبية الدولية في اليمن شريف الدين، خطة مشاريع المنظمة للعام الجاري في المجال الصحي.وفي لقاء آخر بحث الدكتور باصهيب، مع مدير منظمة نداء جنيف في عدن دينا المأمون، تنفيذ المشاريع المستقبلية للمنظمة في مجال توعية كوادر الجهات المستهدفة بمجالات القانون الإنساني الدولي تحت إشراف وزارة التخطيط.وناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني مع مدير المجلس الدانمركي جيمس ميتش تنفيذ مشاريع في مجال نزع الألغام.// انتهى //08:27ت م0014