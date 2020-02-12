إسلام آباد 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية موافقة مجلس الوزراء على حزمة إغاثة بقيمة 15 مليار روبية للحد من التضخم والسيطرة على أسعار المواد الغذائية.واهتمت بتأكيد الصين أنها لن تتوانى عن التزامها بمساعدة باكستان في المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.وأخبرت عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إلى باكستان للمشاركة في مؤتمر دولي حول اللاجئين الأفغان يعقد في إسلام آباد في الفترة 17 - 18 فبراير الجاري بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وأخبرت عن اعتقال الشرطة الباكستانية عنصرين إرهابيين كانا مطلوبين في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية ذات الطابع الطائفي.وعرجت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم انتحاري وقع في كابل.وتناقلت تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أكد بأن الجهود المبذولة للوقاية من فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه‭‭ ‬‬تحقق نتائج إيجابية.ونشرت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي رفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي، واستمرار مظاهرات الفلسطينيين في رام الله وغزة رفضًا لصفقة القرن.وتابعت تطورات الاحتجاجات الجارية في الهند منذ أسابيع ضد قانون الجنسية المثير للجدل.// انتهى //08:36ت م0016