نجران 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، شرورة، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //09:14ت م0019