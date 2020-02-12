أبو عريش 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبو عريش الجمعة, ورشة عمل بعنوان "فضائل وصفات أمهات المؤمنين"، وذلك بمقر القسم النسائي بالمكتب.وتتناول الورشة العديد من المحاور تشمل التعريف بالفرق بين القيم والأخلاق ومصفوفة القيم و أهمية معرفة صفات وفضائل أمهات المؤمنين والقيم العشر المهمة في حياة البشرية .وتأتي الورشة ضمن فعاليات برنامج " نفحات من بيت النبوة " الذي ينفذه المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //09:15ت م0020