الباحة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستنظم الغرفة التجارية بمحافظة المخواة بعد غدٍ, مبادرة الطريق إلى القمر, بحضور محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني, وذلك بجبل شدا الأسفل.وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المخواة ماشي بن محمد العمري أن مبادرة الطريق إلى القمر فرصة مواتية للتعريف بالمقومات السياحية والتاريخية والإرث الحضاري الذي يتمتع به جبل شدا الأسفل, حيث تعد منطلقاً رئيسياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعريف بهذا الموقع كوجهة سياحية, بالإضافة إلى ما يتمتع به من تنوع جغرافي فريد ومنحوتات وتجاويف صخرية تؤهله لأن يكون أحد أهم مقومات التنمية المستقبلية في هذا الجزء الغالي من الوطن.// انتهى //09:28ت م0023