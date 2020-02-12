الباحة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العتيبي بمكتبه أمس, المشرف العام على المشاريع بإدارة تعليم الباحة عبدالعزيز بن سعيد الزهراني, يرافقه مهندسين ومشرفين على المشاريع التعليمية بالمحافظة.وقدم الزهراني في بداية اللقاء تقريرًا مفصلًا بشأن عدد من المشاريع بالمحافظة ومنها ابتدائية العقيق الأولى للبنين ومبنى الإشراف التربوي للبنات ومتوسطة وثانوية الجاوه للبنات وابتدائية وراخ للبنات, حيث تضمنت هذه التقارير شرحاً مفصلاً عن ما تم إنجازه وأسباب التأخير في التنفيذ.يذكر أن لجنة متابعة المشاريع بالمحافظة وقفت على عدد من هذه المواقع وأعدت بشأنها التقارير اللازمة.وفي ختام اللقاء وجه محافظ العقيق بسرعة اتخاذ الاجرءات اللازمة حيال إنهاء تلك المشاريع للاستفادة منها.// انتهى //09:44ت م0027