الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسشاركت المؤسسة العامة للتقاعد في الاجتماع الـ 44 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمجلس التعاون بدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة 11 - 12 فبراير 2020م.ويأتي هذا الاجتماع لبحث ومتابعة آليات تطبيق وتطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، حيث تم استعراض الاحصائيات بأعداد المستهدفين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بغير دولهم.كما جرى مناقشة آخر التطورات بشأن إطلاق الحملة الإعلامية الموحدة للتوعية بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.وتطرق المجتمعون إلى التحديات المتعلقة بسداد الاشتراكات لدى البنوك.كما عقد على هامش الاجتماع، الاجتماع الثالث لفريق تقنية المعلومات بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون وتم مناقشة مستجدات الربط الإلكتروني بين الأجهزة عبر الشبكة الخليجية الإلكترونية.يشار إلى أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون بشقيه المدني والعسكري يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس.// انتهى //10:35ت م0050