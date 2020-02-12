رام الله 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمته رئيس دولة فلسطين محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك،التي أكد خلالها على أن الخطة الأمريكية المطروحة احتوت على 311 مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنها لا يمكن أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية وسنواجه تطبيقها على الأرض.وأشارت صحف الأربعاء إلى أقوال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ: إن حديث مندوب إسرائيل أمام مجلس الأمن الدولي، دعوة مباشرة لاستهداف رأس الشرعية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات ممثلو حركة عدم الانحياز الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولة مستقلة وذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة، والتزامهم بتحقيق حل عادل ودائم وسلمي لقضية فلسطين من جميع الجوانب ووفقًا للقانون الدولي وتوافق الآراء الدولي الطويل الأمد، بما في ذلك مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الرؤية الفلسطينية للسلام التي سيطرحها الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، والدعم الدولي لها، يشكلان البديل الشرعي والقانوني لصفقة ترمب- نتنياهو.وأوردت صحف فلسطين أقوال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، إن الرئيس محمود عباس يخوض الآن معركة في ظل وجود ضغط أمريكي غير مسبوق على أعضاء مجلس الأمن، في محاولة لإفشال تمرير أي صيغة تتعارض مع موقف واشنطن.ونشرت صحف هذا اليوم خبر منح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، حيث ومنح الثقة 63 نائباً في حين حجب عنها الثقة 20 نائباً، وامتنع نائب واحد عن التصويت.وتطرقت إلى تأكيدات مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن فيروس "كورونا" يشكل "تهديداً خطيراً جداً" للعالم، مشيرا إلى أن وجود 99% من الحالات في الصين سيبقى حال طوارئ كبيرة لهذا البلد، لكن ذلك يشكل تهديداً خطيراً جداً لسائر دول العالم.// انتهى //10:37ت م0051