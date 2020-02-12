نجران 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع المختبر الإقليمي بالمنطقة اليوم، الحملة التاسعة للتبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي، وذلك بمقر الفرع.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبد الرحمن بن سعد العصيمي، أن حملة التبرع بالدم للجنود المشاركين في الحد الجنوبي تأتي في إطار مشاركة الفرع تجاه مسؤوليته الوطنية والشرعية، داعياً الله تعالى بالنصر والتمكين لجنودنا البواسل وأن يتقبل شهداءهم ويشفي جرحاهم، وأن يخلفهم الله خيراً في أهليهم وذويهم، ويحفظ لهذه البلاد ولاة أمرها ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //10:43ت م0053