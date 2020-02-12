الخليل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين من مخيم العروب كما داهمت بلدة بيت كاحل شمال محافظة الخليل.وأفادت مصادر فلسطينية في الخليل بأن جيش الاحتلال اعتقلت الفتى بهاء جوابرة، ولؤي جوابرة، عقب دهم منزلي ذويهما، في مخيم العروب شمال الخليل.وفي نفس السياق داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال الخليل، ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وفتشت مركبات الأهالي ودققت في هوياتهم.// انتهى //10:49ت م0055