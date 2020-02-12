بغداد 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمشاورات والاتصالات التي يجريها المكلف برئاسة الحكومة محمد توفيق علاوي مع الكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي تمهيدًا للذهاب إلى مجلس النواب لنيل الثقة على تشكيلته الحكومية التي تخلف حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها عادل عبدالمهدي.ونوهت بتصاعد وتيرة المشاورات كلما اقترب موعد انتهاء المهلة الدستورية لتقديم الكابينة الوزارية الجديدة إلى مجلس النواب وأمدها شهرًا من تاريخ التكليف بتشكيل الحكومة.وأشارت صحف الأربعاء إلى تمسك بعض الكتل السياسية بمستوى تمثيلها في الحكومة القادمة التي من المنتظر أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي, وأبرزت الدعوات الموجهة للكتل السياسية بضرورة التخلي عن المصالح الحزبية والفئوية والطائفية من أجل مصلحة العراق والابتعاد عن كل ما من شأنه تعقيد المشهد العراقي المعقد أصلًا.وتطرقت إلى التطورات التي شهدها الحراك الشعبي في ساحات الاعتصام في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية, مشيرةً إلى تواصل الاحتجاجات رغم محاولات بعض الأطراف الهيمنة عليها, والاتجاه نحو إعادة تشكيل حكومة محاصصة يرفضها الحراك، منوهةً بتهديد الحراك الشعبي بتصعيد الاحتجاجات في حالة اختيار تشكيلة حكومية تتناقض مع الصفات التي وضعتها ساحات التظاهر.// انتهى //11:16ت م0059