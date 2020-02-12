أبها 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالتعاون مع نادي عسير الفوتوغرافي أمس ،مسابقة في التصوير الفوتوغرافي التقني بمشاركة عدد من المصورين المحترفين .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان الحفظي أن هذه المسابقة تهدف إلى توثيق وإبراز التخصصات التقنية والمهنية المتوفرة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير من خلال التصوير الاحترافي، وذلك لتعريف جميع أفراد المجتمع وخصوصا الشباب السعودي للبنين والبنات بالتخصصات المهمة والحيوية المتاحة في المنشآت التدريبية وكيفية الاستفادة منها في تأهيل وتدريب جيل قادر على التعامل مع التقنية الحديثة وخوض غمار العمل المهني الذي تحتاجه بلادنا.// انتهى //11:25ت م0060