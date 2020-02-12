رام الله - قلقيلية 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله وقلقيلية.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم صقر محمود زايد ، وشقيقه محمد من منزلهما في حي الطيرة ، كما داهمت منزل فخر زيد أبو شعر من بلدة بيتونيا غرب رام الله وعبثت بمحتوياته.من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال ، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية اقتحمت واعتقلت يامن عبيد القدومي ، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.// انتهى //11:27ت م0061