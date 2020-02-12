سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله وقلقيلية
الأربعاء 1441/6/18 هـ الموافق 2020/02/12 م واس
رام الله - قلقيلية 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله وقلقيلية.
وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم صقر محمود زايد ، وشقيقه محمد من منزلهما في حي الطيرة ، كما داهمت منزل فخر زيد أبو شعر من بلدة بيتونيا غرب رام الله وعبثت بمحتوياته.
من جهة أخرى اقتحمت قوات الاحتلال ، بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية اقتحمت واعتقلت يامن عبيد القدومي ، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
// انتهى //
11:27ت م
0061