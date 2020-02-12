مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسافتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم، ورشة عمل بعنوان "تنمية الدافعية لرفع المستوى التحصيلي للطلبة" والذي تُنفذه الإدارة العامة للإرشاد الطلابي بوزارة التعليم وتستضيفه إدارة تعليم مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد ويستمر لمدة يومين بفندق فور بوينتس بحي النسيم بالعاصمة المقدسة ويشارك فيه أكثر من 50 مشاركاً ومشاركة من مشرفين وقادة مدارس من مناطق تعليمية مختلفة .وتهدف الورشة إلى رفع مستوى الدافعية للتحصيل الدراسي للطلبة ومساعدة الطلبة على تكوين أفكار إيجابية عن ذواتهم وما يمتلكونه من قدرات ومواهب؛ وتزويد الطلبة بأفضل الممارسات والعادات الدراسية لرفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم, وإيجاد الحلول التربوية لمشكلات الطلبة النفسية والصحية والأسرية التي تقف وراء تدني مستوى الدافعية للتحصيل إضافة إلى مساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المعلم والمادة العلمية والتعليمية بصفة عامة, وتنمية الإبداعات وتشجيع المواهب, وتوظيف التقنية في تنمية الدافعية ورفع مستوى التحصيل الدراسي, ورفع كفاءة المرشد والمرشدة والمعلم والمعلمة في تنمية الدافعية للتحصيل لدى الطلبة, وتعزيز دور الأسرة في تنمية الدافعية ورفع مستوى التحصيل الدراسي للأبناء.وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذا اللقاء يحتل أهمية خاصة لما يُعول عليه من دور في النهوض بمستوى التحصيل الدراسي لمستوى الطلاب والطالبات، موضحاً أن جميع الجهود يجب أن تنطلق من المعلم والمعلمة كونهما المحفز الأول للتعلم .وثمن جهود وكالة وزارة التعليم للتعليم العام التي تقود هذا الحراك في كافة الإدارات التابعة لها حيث يأتي هذا اللقاء في إطار هذه الخطة التشغيلية التي حظيت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باستضافتها واستضافة لقاءات أخرى مماثلة إيماناً من وكالة الوزارة للتعليم أن الجهود التعليمية والتربوية لاتنهض إلا بالممارسين للعمل التعليمي والتربوي من خلال تهيئة مثل هذه اللقاءات لتبادل الخبرات وتلاقح الأفكار ونقل التجارب لتحقيق الأهداف المرجوة .// انتهى //11:28ت م0062