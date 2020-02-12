مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنفَّذت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية حملة ميدانية موسّعة، على المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسل السيارات في الشوارع العامة بطرق عشوائية بحي الخالدية والرصيفة، وتم خلال الحملة مصادرة وإتلاف الأدوات والبراميل المستخدمة في غسيل السيارات وجرى تسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقَّاد أن حملات البلدية متواصلة للقضاء على الظواهر السلبية ومن يتسببون فيها، مشيراً إلى مصادرة وإتلاف 200 جالون خلال الحملة الميدانية، لافتاً إلى أن البلدية تسعى إلى القضاء على هذه الظاهرة لما تسببه من أضرار للبنية التحتية وإتلاف لطبقات الإسفلت وتحويل الطرق إلى أخاديد وحفر بسبب تراكم مياه الغسيل العشوائي بالإضافة إلى تكاثر البعوض والحشرات وغيرها من الآفات الضارة بمستنقعات المياه.// انتهى //12:57ت م0104