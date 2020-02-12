الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسوقعت المؤسسة العامة للري والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتطوير بغية تحقيق أعلى استفادة من خبرات مؤسسة تحلية المياه.وقام بتمثل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة معالي محافظ المؤسسة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، ومن جانب المؤسسة العامة للري رئيس المؤسسة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك.وشملت هذه المذكرة عدة مجالات رئيسة؛ تمثلت في تحديد الاحتياجات التدريبية والتطوير والاستشارات الإدارية، وفي مجال تقنية المعلومات والبرامج الإلكترونية، وكذلك برامج نقل التقنية والمعرفة لمرافق التدريب والتطوير ودعم عملية تقييم مزودي خدمات التدريب المحليين والعالميين، كما تضمنت هذه الاتفاقية البرامج التدريبية الفنية القصيرة والدبلومات الفنية.ورحب معالي المهندس الحازمي بهذه الشراكة وعدها أحد مشاريع التنمية الإدارية المستدامة بين القطاعات الحكومية بالمملكة الهادفة إلى تعزيز الخبرات وصقل مهارات المستفيدين من كلا القطاعين في مجال التدريب والتطوير الإداري والمهني والتقني، مشيراً إلى أن " تحلية المياه " تعمل على أن تكون مرجعاً لكل المهتمين في القطاع الحكومي على وجه الخصوص والقطاع التجاري بشكل عام سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي.من جانبه ، ثمن رئيس المؤسسة العامة للري، هذه الخطوة والشراكة النوعية التي يؤمل بأن تُسهم في الرقي والتميز في كل ما يخص العمل الإداري والفني بالمؤسسة، وصقل موظفيها.من جهته، أكد المتحدث الإعلامي بالمؤسسة العامة للراي هشام الثنيان، أن المذكرة تأتي انطلاقاً للشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين في مجالي التدريب والتطوير، والرامية إلى توفير بيئة داعمة، ولرفع كفاءة منسوبيها وتمكينهم في مختلف المجالات الفنية والإدارية والتقنية، ومد جسور التعاون بين مختلف القطاعات المختلفة الفنية والتخصصية داخل المملكة وخارجها.وأوضح الثنيان أن هذه المذكرة تأتي في سياق سعي المؤسسة لتحقيق أحد أهدافها المتعلق بتعزيز الوعي الإداري والفني لدى موظفيها.يشار إلى أن المؤسسة قد حصلت مؤخراً على الجائزة العربية للتشغيل والصيانة في الفرع الرابع كأفضل هيئة حكومية وجهة تطبق البيانات الضخمة (Big data) في إدارة عمليات التشغيل وذلك عن استخدام نظام التحكم الإشرافي وتجميع البيانات (سكادا) في إدارة وتشغيل مشاريع الري التابعة للمؤسسة العامة للري والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.// انتهى //13:06ت م0107