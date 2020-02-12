ينبع 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساختتم "تعليم ينبع" اليوم، أعمال برنامجه التدريبي "إرشادات السلامة في مدارس الطفولة المبكرة"، وذلك بمركز التدريب التربوي بينبع البحر.وبهدف البرنامج الذي أقيم على مدى يومين، إلى تنمية الطفولة المبكرة على أسس الأمن والسلامة وإجراءاتها واشتراطاتها المختلفة، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة.وأكدت منفذة البرنامج مشرفة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم ينبع منى بدر السيد، أهمية إدراك وإلمام جميع منسوبي مدارس الطفولة المبكرة لمفهوم السلامة واشتراطات الأمن والسلامة، والتعرف على التوجيهات والإرشادات في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن البرنامج تناول عدداً من المحاور شملت: مفهوم ومجالات التعليم المبكر، أهمية الأمن والسلامة في مرحلة الطفولة المبكرة، توجيهات السلامة التي يجب على أولياء الأمور والمعلمات تطبيقها في مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى متطلبات الأمن والسلامة في مدارس الطفولة المبكرة، وإبراز إرشادات السلامة في مدارس الطفولة المبكرة.يذكر أن البرنامج تضمن عدة أساليب تدريبية بين المحاضرات والمناقشات وورش العمل المختلفة، إضافة إلى تنوع وسائل التدريب.وفي ختام البرنامج تمَ تسليم الشهادات التقديرية للمشاركات.// انتهى //13:12ت م0110