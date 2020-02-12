عام/ هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة المنورة تنفذ برنامجاً بعنوان "حفظ النعمة "
الأربعاء 1441/6/18 هـ الموافق 2020/02/12 م واس
المدينة المنورة 18 جماد الآخر 1441هـ الموافق 12 فبراير 2020م واس
نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة اليوم , برنامجاً بعنوان "حفظ النعمة" وذلك بقاعة شهداء الواجب بمقر الدوريات الأمنية .
وتضمن البرنامج عددا من التوجيهات التي تبين أهمية الحفاظ على النعمة وشكر المنعم وحمده والثناء عليه سبحانه, الذي منّ علينا بالعديد من النعم ومن أهمها نعمة الأمن والأمان .
ويعد البرنامج ضمن مبادرات " خير أمة " الهادف إلى تعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع ، والريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة والتميز في بناء الإنسان اجتماعياً وفكرياً وثقافياً .
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13:17ت م
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