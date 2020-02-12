المدينة المنورة 18 جماد الآخر 1441هـ الموافق 12 فبراير 2020م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة اليوم , برنامجاً بعنوان "حفظ النعمة" وذلك بقاعة شهداء الواجب بمقر الدوريات الأمنية .وتضمن البرنامج عددا من التوجيهات التي تبين أهمية الحفاظ على النعمة وشكر المنعم وحمده والثناء عليه سبحانه, الذي منّ علينا بالعديد من النعم ومن أهمها نعمة الأمن والأمان .ويعد البرنامج ضمن مبادرات " خير أمة " الهادف إلى تعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع ، والريادة في إثراء القيم والأخلاق الحميدة والتميز في بناء الإنسان اجتماعياً وفكرياً وثقافياً .// انتهى //13:17ت م0112