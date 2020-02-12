بوخارست 18 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس‏‎ استقبل معالي وزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو، اليوم في مقر وزارة الخارجية الرومانية بالعاصمة بوخارست، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .‏‎حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.//انتهى//13:19ت م0113