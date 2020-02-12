تبوك 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الصحة المدرسية اليوم, بالتعاون مع كلية الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية محاضرة علمية بعنوان "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا المستجد"، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري , وذلك على مسرح إدارة التعليم ( بنين ).واستهدفت المحاضرة أهمية تعزيز الثقافة الصحية اللازمة في جميع مدارس المنطقة عن مرض" كورونا" الجديد، وكيفية الوقاية منه بما يضمن ـ بمشيئة الله ـ سلامة الطلاب والطالبات داخل المدارس.وتناولت المحاضرة التعريف بفيروس كورونا الجديد وبداية ظهوره وانتشاره، وتحديد فصيلته وطرق انتقاله ومدة حضانته، والتعريف بأخطار الوباء, وسبل انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد وأعراض الإصابة, مستعرضة في ختام المحاضرة جملة من التوصيات للوقاية من الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى - لا سمح الله -.// انتهى //13:21ت م0116