لندن 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بمعاناة المواطنين السوريين في محافظة إدلب والحالة الإنسانية الحرجة التي يعيشونها جراء عمليات القصف العشوائي من قبل قوات النظام.وأشارت الصحف إلى نزوح أكثر من 20 ألف سوري من المدينة خلال الساعات الماضية فقط بحثاً عن الأمان في المخيمات القريبة من الحدود التركية المكتظة أصلاً بالسكان داعية الأمم المتحدة إلى القيام بالمزيد من أجل حماية المدنيين وتقديم المساعدات اللازمة لهم.وتطرقت إلى اتفاق الحكومة الانتقالية المؤقتة والحركات المسلحة في السودان على تسليم المتهمين في جرائم ضد الإنسانية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.ونقلت مخاوف من وقوع كارثة إنسانية في منطقة القرن الأفريقي جراء توقع إنتشار أسراب الجراد في مناطق إنتاج الحبوب بصورة غير مسبوقة.محلياً، تناولت الصحف إعلان رئيس الوزراء البريطاني المضي قدماً في مشروع خط السكك الحديد السريع الذي يربط لندن بالمناطق الشمالية لإنجلترا، وسط تساؤلات عن العائد من المشروع مقابل التكلفة المالية الباهظة لتنفيذه.// انتهى //13:23ت م0117