الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة عدد من المحاضرات والملتقيات والدروس العلمية بعدد من الجوامع والمساجد يوم غد الخميس التاسع عشر من جمادى الآخرة لعام1441هـ.ففي جازان ستنظم محاضرة بعنوان (المخلص الفقهي للفوزان) الشيخ محمد بن علي السلمي بعد صلاة المغرب في مسجد كدمة بجازان في الريث، ومحاضرة أخرى بعنوان (سيرة أم المؤمنين عائشة) للداعية نورة العطاس بعد صلاة المغرب جامع الجربة بجازان أبو عريش.وفي جدة ستقدم محاضرة بعنوان (حرمة الدماء المعصومة) للداعية إيمان بن عبدالعزيز الشلفان بعد صلاة المغرب في مسجد عائشة كعكي، فيما ستنظم محاضرة بعنوان (معالم عناية الشريعة بالاجتماع واجتناب الفرقة) للداعية لمياء بنت سلمان الغزلان بعد صلاة المغرب مسجد إمام الدعوة بمكة المكرمة.كما ستنفذ الوزارة ملتقى بعنوان (دور المرأة في تحقيق الأمن الوطني والدعوة إلى الوسطية ) للداعية الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي بعد صلاة العصر بقصر أحلى الليالي بالباحة في المخواة .وتأتي هذه المحاضرات والدروس ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //14:47ت م0149