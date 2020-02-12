تبوك 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنظم النادي الأدبي بتبوك أمس، ورشة تدريبية في أساسيات الإخراج المسرحي، والتي قدمها المدرب ياسر بن صالح الحارثي، بحضور عدد من المثقفين والفنانين والمهتمين في مجال الإخراج بالمنطقة، وذلك في قاعة محمد عمر عرفة بمقر النادي بتبوك .وتناولت الورشة التي هدفت إلى تطوير مهارة ومستوى المخرجين والإخراج المسرحي، محاورَ شملت تقسيم المسرح ومواطن القوة والضعف في المسرح ودور عناصر المسرح، مثل الإضاءة والتي تلعب دوراً هاماً في توضيح الرؤية في المنظر المسرحي وفي تحقيق الجو النفسي للموقف والشخصية .وتأتي الورشة ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها النادي لإثراء الحراك الثقافي بالمنطقة في موسمه الحالي .// انتهى //14:50ت م0150