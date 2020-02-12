جيزان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستنظم جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان بالشراكة مع جمعية " أثر " بمحافظة أبو عريش الاثنين القادم ، برنامجاً بعنوان " استثمار الشباب في تحقيق رؤية المملكة "، وذلك بساحة غرفة جازان.ويأتي البرنامج ، الذي يقدمه مستشار تنمية القيادات الشابة وإرشاد مسار التخصص المهندس سليمان الهويسين ، ضمن برنامج "حديث الشباب " الذي تنفذه الجمعية ويتضمن العديد من الموضوعات الشبابية.// انتهى //14:51ت م0151