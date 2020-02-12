ثقافي / "رواد جازان" تنظم برنامجاً حول " استثمار الشباب في تحقيق الرؤية "
الأربعاء 1441/6/18 هـ الموافق 2020/02/12 م واس
جيزان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس
تنظم جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان بالشراكة مع جمعية " أثر " بمحافظة أبو عريش الاثنين القادم ، برنامجاً بعنوان " استثمار الشباب في تحقيق رؤية المملكة "، وذلك بساحة غرفة جازان.
ويأتي البرنامج ، الذي يقدمه مستشار تنمية القيادات الشابة وإرشاد مسار التخصص المهندس سليمان الهويسين ، ضمن برنامج "حديث الشباب " الذي تنفذه الجمعية ويتضمن العديد من الموضوعات الشبابية.
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14:51ت م
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