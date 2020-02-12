عرعر 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة خميس بن رضيمان العنزي, الذي قدم لسموه تقريرًا عن أعمال مكتب هيئة العامة للرياضة في المنطقة لعام 2019.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الرياضية بالمنطقة.وأكد سموه أهمية دور الأندية الرياضية في الحرص على فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم رعاية كاملة واستقطابهم وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ، وتوجيههم التوجيه السليم ، كما أكد سموه أهمية الألعاب الرياضية الأخرى وتفعيل دور الأنشطة والبرامج الاجتماعية وتحقيق تطلعات أبناء المنطقة .وأشار سمو الأمير فيصل بن خالد إلى أهمية التركيز على تطوير منظومة الرياضة والاستثمار الأمثل للموارد والخبرات وبناء وتفعيل الشراكات لخلق بيئة رياضية جاذبة ومنتجة، لزيادة عدد الممارسين والمنتمين والمشاركين في منظومة تمارس العديد من الألعاب الرياضية، والوصول إلى مكانة متقدمة في مشاركات المنطقة في الاستحقاقات والبطولات المختلفة.ونوه سموه بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة ـ رعاها الله ـ التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والشباب في جميع المجالات .‏‎من جانبه, أعرب مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ورعاية للرياضة والشباب بالمنطقة.// انتهى //14:52ت م0153