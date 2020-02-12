نجران 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسكرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، ممثلي إدارة تعليم المنطقة، من الطلاب والطالبات، الفائزين بعدة جوائز على مستوى وزارة التعليم، في حفظ القرآن الكريم، وفي مجالات التفوق العلمي، والإبداع الأدبي والفني.وهنأ سموه الطلاب على تميزهم، وعلى تمثيل المنطقة خير تمثيل, معربا عن فخره واعتزازه بهذه الإنجازات التي تجسد ما تحظى به المنطقة من عناية وحرص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، خاصةً في جانب التعليم.من جهة ثانية، أطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز دوري المدارس بتعليم المنطقة، الذي يشارك فيه خمسة آلاف و١٣٦ لاعبًا، يشكلون ٥٧٣ فريقًا، من ١٠٤ مدارس.وأهدى مدير عام تعليم نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي هذه الإنجازات لسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، معبراً عن اعتزازه بتحقيق هذا المنجزات في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم والذي جاء في خير مجال يتنافس فيه المتنافسون، معرباً عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولوزارة التعليم على حرصها على الاهتمام بأبناء هذا الوطن المبارك وحرصها على تعلم وتعليم القرآن الكريم للطلاب والطالبات.وعبر عن سعادته بتحقيق المراكز الأولى في مسابقة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع ومسابقة المهارات الأدبية، كما قدم العتيبي التهنئة للفائزين والفائزات بالجوائز، ولأسرهم ومنسوبي ومنسوبات تعليم نجران كافة، متمنياً لأبناء نجران المزيد من التفوق والنجاح والتميز.// انتهى //14:53ت م0157