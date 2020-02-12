أحد المسارحة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساحتفى معهد التربية الفكرية بإسكان الملك عبدالله التنموي بالحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة أمس ، بالطلاب المتفوقين والمتميزين في نشاطات الفصل الأول ، وذلك بحضور مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث الدكتور علي بن محمد عطيف و المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة جازان خالد شبيلي .وأوضح قائد المعهد علي بن أحمد النجمي ، أن عدد الطلاب المتفوقين في المعهد بلغ 40 طالباً ، مشيراً إلى أن المعهد يركز على الإعاقة الفكرية وتعدد العوق والتوحد بداية من فترة الملاحظة حتى القياس بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التثقيفية للأسرة حتى يتسنى لها التعامل مع الطفل .وعبر النجمي عن شكره لجمعية " جستر " وجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان ونادي مدرسة الحي بالحصمة على دعمهم المستمر للمعهد. وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين والجهات الداعمة لبرامج المعهد .//انتهى //14:54ت م0159