اجتماعي / معهد " الحصمة " للتربية الفكرية يحتفي بالمتفوقين
الأربعاء 1441/6/18 هـ الموافق 2020/02/12 م واس
أحد المسارحة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس
احتفى معهد التربية الفكرية بإسكان الملك عبدالله التنموي بالحصمة التابع لمحافظة أحد المسارحة أمس ، بالطلاب المتفوقين والمتميزين في نشاطات الفصل الأول ، وذلك بحضور مدير مكتب تعليم المسارحة والحرث الدكتور علي بن محمد عطيف و المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة جازان خالد شبيلي .
وأوضح قائد المعهد علي بن أحمد النجمي ، أن عدد الطلاب المتفوقين في المعهد بلغ 40 طالباً ، مشيراً إلى أن المعهد يركز على الإعاقة الفكرية وتعدد العوق والتوحد بداية من فترة الملاحظة حتى القياس بالإضافة إلى تنفيذ البرامج التثقيفية للأسرة حتى يتسنى لها التعامل مع الطفل .
وعبر النجمي عن شكره لجمعية " جستر " وجائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان ونادي مدرسة الحي بالحصمة على دعمهم المستمر للمعهد. وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين والجهات الداعمة لبرامج المعهد .
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14:54ت م
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