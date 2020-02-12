نجران 18 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأقام مركز التميز بالإدارة العامة لتعليم منطقة نجران أمس، ورشة عمل للتعريف بمعايير جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الثالثة، بحضور 14 متدربة، وذلك بمقر المركز.وتناولت الورشة التعريف بالجائزة وشرح معاييرها، ومؤشرات أداء كل معيار، والجدول الزمني والشروط العامة والفنية، وتشجيع المعلمات للتقديم على الجائزة والمشاركة فيها.//انتهى//14:55ت م0160