صامطة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأطلق مكتب تعليم محافظة صامطة أمس ، برنامجاً لتطوير " تدريس القرآن الكريم"، وذلك بقاعة التدريب بمقر المكتب في مدينة صامطة.وأوضح مدير المكتب عبدالرزاق محمد صميلي، أن البرنامج يتواصل على مدى أحدى عشر أسبوعاً بواقع يوم واحد في الأسبوع بمعدل 44 ساعة تدريبية، ويهدف إلى تحسين مستوى أداء معلمي القرآن الكريم وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم التدريبية، وذلك من خلال خطة البرنامج التي تتضمن ثلاثة مراحل متتابعة وهي (برنامج التأسيس ، وبرنامج التطوير ، وبرنامج تجويد إدارة تجويد الصف ).وأكد حرص إدارة تعليم جازان على مثل هذه البرامج التي تأتي تماشياً مع أهداف وزارة التعليم في ربط الناشئة بالقرآن الكريم وتأصيل مكانته في قلوبهم وتعزيزها في سلوكياتهم ، راجياً أن يحقق البرنامج الهدف المنشود منه ، وأن ويُرى أثره على الطلاب والطالبات في جميع المحاضن التعليمية والتربوية.// انتهى //14:59ت م0162