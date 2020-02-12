جيزان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستنظم جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان بالشراكة مع غرفة جازان بعد غدٍ الجمعة ، ورشة عمل بعنوان " دور الأسرة في حماية فكر الأبناء " ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.وتأتي الورشة ضمن فعاليات مبادرة "الآثار السلبية للفكر الضال وأثره على الفرد والمجتمع" التي تنفذها الجمعية حالياً.// انتهى//15:01ت م0163