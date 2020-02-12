ثقافي / " دور الأسرة في حماية فكر الأبناء " .. ورشة عمل بجازان
الأربعاء 1441/6/18 هـ الموافق 2020/02/12 م واس
جيزان 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس
تنظم جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان بالشراكة مع غرفة جازان بعد غدٍ الجمعة ، ورشة عمل بعنوان " دور الأسرة في حماية فكر الأبناء " ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.
وتأتي الورشة ضمن فعاليات مبادرة "الآثار السلبية للفكر الضال وأثره على الفرد والمجتمع" التي تنفذها الجمعية حالياً.
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15:01ت م
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