بيروت 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسواصل مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديم خدماته العلاجية للمرضى بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.كما جرى تنفيذ 319 جلسة خلال الأسبوع الماضي لـ 130 مريضًا.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في الجمهورية اللبنانية.//انتهى//16:11ت م0205