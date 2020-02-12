الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض منصور بن عادي المطيري وأعضاء مجلس الإدارة.وقدم المطيري إيجازا لسمو أمير المنطقة عن أنشطة النادي الرياضية والثقافية، والبطولات التي حققها ومنها المركز الأول لبطولة خماسيات كرة القدم للسنة الثانية على التوالي.وتمنى سموه للنادي التوفيق والمزيد من تحقيق البطولات، معرباً عن فخره واعتزازه بإنجازات النادي الرياضية.// انتهى //16:15ت م0206