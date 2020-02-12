السيح 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وفدا من طلاب كلية التربية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج برئاسة عميد الكلية الدكتور عبدالرحمن الرفدي.وأوصى سماحة المفتي أبناءه الطلاب بتقوى الله وطاعته وإخلاص العمل له والاهتمام بطلب العلم النافع والدعوة بالموعظة الحسنة والحذر من الأفكار المنحرفة، حاثا على الالتفاف حول ولاة الأمر والمشايخ والعلماء.من جانب آخر التقى معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان وفد الجامعة، وحث أبناءه الطلاب على العلم النافع ونشره نفعاً للبلاد والعباد وبث الخير بين الناس والالتفاف حول ولاة الأمر, وأن يكونوا قدوة حسنة لغيرهم في القول والعمل.// انتهى //16:16ت م0207