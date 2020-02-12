الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستغلب فريق فيسل كوبي الياباني على جوهر دار التعظيم الماليزي 5-1 اليوم على ملعب نويفير كوبي في اليابان ضمن الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .وأبدع صانع الألعاب الإسباني اندريس انييستا في أول إطلالة قارية له في صفوف فريقه فيسل بقيادة فريقه إلى الفوز بتمريرة لثلاث تمريرات حاسمة الأولى جاء منها هدف فريقه الأول عند الدقيقة 13 إثر كرة بينية رائعة باتجاه زميله كيجيرو اوغاوا أحد نجوم المباراة بتسجيله ثلاثية, ونجح الفريق الضيف في إدراك التعادل بواسطة ركلة جزاء سددها صفوي رشيد بعد لمسة يد من قبل المدافع البلجيكي توماس فرمايلن عند الدقيقة (27), لكن كوبي رد بسرعة بعد 60 ثانية فقط عندما سدد كيوغو فوروهاشي كرة قوية من مشارف المنطقة ليمنح التقدم لفريقه مجدداً, ليعود انييستا ويمرر باتجاه اوغاوا ليضيف الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة (58), وأضاف المهاجم البرازيلي دوغلاس الهدف الرابع بعد مجهود فردي رائع عند الدقيقة (65), واخيراً وضع انييستا كرة عرضية على رأس اوغاوا ليسجل الأخير "هاتريك" عند الدقيقة (72).ويأمل انييستا الفائز ب32 لقبا خلال مسيرة مظفرة، تحقيق ثالث القابه في صفوف فريقه الياباني بعد ان قاده الى كأس اليابان الشهر الماضي ثم الى الكأس السوبر اليابانية نهاية الاسبوع الماضي.// انتهى //16:26ت م0212