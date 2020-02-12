سكاكا 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسبدأ مختبر سلامة الأغذية بأمانة الجوف باستقبال زيت وزيتون المزارعين المشاركين في مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الثالثة عشرة ، استعدادا للمشاركة في المهرجان الذي ينطلق يوم 28 / 7 / 1441 هـ، بعد أن تم التسجيل الإلكتروني من قبل المزارعين والبالغ عددهم 76 مزارعاً .وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن استلام الإنتاج من المزارعين يتم وفق آلية منظمة حيث تخضع جميع المنتجات للفحص الدقيق حسب المواصفات القياسية السعودية والمعايير الدولية المعتمدة من خلال لجنة الفحص والجودة وباستخدام أحدث الأجهزة المخبرية في فحص الزيت والزيتون.وأفاد المهندس الشرعان أن هذه الفحوصات تهدف إلى تشجيع المزارعين ومساعدتهم على رفع جودة إنتاجهم إضافة إلى حماية المستهلك من الغش التجاري، مفيدًا أن لجنة الفحص والجودة تقوم برصد النتائج النهائية للمشاركين وتحديد الفائزين بجائزتي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لأفضل إنتاج من زيت الزيتون والزيتون المكبوس، وذلك بعد اعتمادها.// انتهى //16:27ت م0213