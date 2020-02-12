الرياض 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واستنظم وزارة الخدمة المدنية مؤتمر رأس المال البشري والمعرض المصاحب له، يومي الأحد والاثنين 19 و20 شعبان 1441هـ الموافق 12 و13 أبريل 2020م في الرياض.ويأتي تنظيم المؤتمر بعد موافقة المقام السامي الكريم على عقده برعاية معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومشاركة نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال الموارد البشرية.وتهدف وزارة الخدمة المدنية من خلال إقامة وتنظيم مؤتمر رأس المال البشري والمعرض المصاحب له، إلى تعزيز ثقافة بيئة العمل والاتجاه لتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الموارد البشرية في مختلف القطاعات بالمملكة، ومناقشة السبل الكفيلة ببناء بيئات عمل متميزة وفقاً لرؤية المملكة 2030 كما يهدف المؤتمر إلى تمكين أقطاب صناعة وتطوير بيئة العمل الحكومية والخاصة من اللقاء والاجتماع في مكان واحد، وتقديمه كقطاع متطور في الاقتصاد الوطني، وتبادل التجارب والمعرفة وأبرز التحديات والممارسات لتطوير بيئات العمل عبر منصة حوار تفاعلية، وتقديم حلول وآليات عمل فعالة لتطوير بيئة العمل لإدارات الموارد البشرية في القطاعات العاملة بالمملكة.وسيركز المؤتمر خلال يومي انعقاده، على أربعة محاور رئيسية، وهي: تطوير الجدارات القيادية، وتحسين وقياس إنتاجية الموظفين، وتخطيط القوى العاملة، وإدارة الأداء، ويتوقع مشاركة وحضور أكثر من 1500 من مديري الموارد البشرية في القطاع الحكومي والخاص وصناع القرار في الوزارات والهيئات الحكومية وخبراء ومختصين دوليين.// انتهى //16:31ت م0215