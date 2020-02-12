مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة أم القرى، ممثلة في الكلية الجامعية بالجموم، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم، لقاءً تعريفيا عن "المهنة"، وبرامج الصندوق، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، وعميد الكلية الدكتور سهيل الحربي، ومدير فرع صندوق الموارد البشرية بمكة المكرمة محمد ناقرو، ومنسوبي الكلية وطلبتها، وذلك بمقر الكلية.وأكد الدكتور الحربي سعي الكلية للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة والخاصة لتقديم البرامج والدورات خدمة لأبناء المحافظة، مضيفًا بأن هذا اللقاء يأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الجانبين.وبعد أن شاهد الحضور عرضا مرئياً عن "هدف"، قدم محمد ناقرو شرحاً عن برنامج الصندوق، وأهدافه ورؤيته والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة عبره، والبرامج المختلفة للصندوق والفئات المستهدفة، كما شمل شرحاً عن برامج أخرى يقدمها الصندوق كبرنامج "تمهير".وتخلل اللقاء مقابلات وظيفية، وإرشاد مهني للخريجين والباحثين عن فرص عمل.// انتهى //16:37ت م0217