القاهرة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات من مختلف جنسياتها، وسط ترقب لإعلان مؤسسة "مورغان ستانلي" عن تعديلات في مكونات مؤشراتها للأسواق الناشئة ومنها البورصة التي عادة ما تشهد استبدال بعض الشركات بشركات أخرى.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر6 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر700 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3ر1 مليار جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 17ر1% ليبلغ مستوى 16ر13845 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 94ر0% مسجلاً 42ر1257 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 79ر0% ليغلق عند مستوى 41ر1380 نقطة.// انتهى //16:41ت م0219