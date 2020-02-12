الخرطوم 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم وفداً من الأمم المتحدة برئاسة نائبة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها الذين يزورون الخرطوم حاليا، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء بشير مانيس، ووزير الدولة بالخارجية عمر قمر الدين.وأوضحت روزماري في تصريح صحفي عقب اللقاء أن زيارتها للسودان تأتي تأكيداً على حرص الأمم المتحدة لدعم السودان، معبرة عن سعادتهم بالتطورات الأخيرة التي شهدها السودان.وأكدت التزام الأمم المتحدة بدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوداني الطموحة لمستقبل أفضل.من جانبه، أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هيسوم أن اللقاء تطرق لمتطلبات واحتياجات السودان والتحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية، ودور المجتمع الدولي والأمم المتحدة في دعم السودان لتجاوز تلك التحديات.// انتهى //17:22ت م0241