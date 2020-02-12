مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسانطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, أعمال ورش البرنامج الوزاري "تنمية الدافعية لرفع المستوى التحصيلي للطلبة"، الذي تنفذه الإدارة العامة للإرشاد الطلابي بوزارة التعليم, بحضور‏ المستشار والمشرف العام على مكتب الوكيل للتعليم العام الدكتور عبدالله العقيل ومدير عام الإرشاد الطلابي "بنات" هيا بنت علي النغميشي.وأوضحت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية المكلفة مديرة الإشراف التربوي لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري, أن البرنامج يستهدف جميع طلبة مراحل التعليم العام (ابتدائي , متوسط , ثانوي), حيث شارك في الورشة أكثر من 50 مرشداً ومرشدة طلابية من مختلف مناطق المملكة, بحضور قيادي وقيادات التعليم بالمملكة.وأفادت بشاوري أن البرنامج يهدف إلى تنمية الدافعية لرفع المستوى التحصيلي للطلبة، ومساعدة الطالب على تكوين أفكار إيجابية عن ذاته وما يمتلكه من قدرات ومواهب، وتزويد الطلبة بأفضل الممارسات والعادات الدراسية لرفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم، وإيجاد الحلول التربوية لمشكلات الطلبة النفسية والصحية والأسرية التي تقف وراء تدني الدافعية للتحصيل ، ومساعدة الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المعلم والمادة العلمية والمدرسة والعملية التعليمية بصفة عامة والحرص على تنمية الإبداعات وتشجيع المواهب ، وتوظيف التقنية في تنمية الدافعية ورفع مستوى التحصيل الدراسي ، ورفع كفاءة المرشد/ة والمعلم/ة في تنمية الدافعية للتحصيل لدى الطلبة ، وتعزيز دور الأسرة في تنمية الدافعية ورفع مستوى التحصيل الدراسي للأبناء.وبينت أن المنافسة الدولية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وسياسات وزارة التعليم من خلال المدارس الجاذبة والارتقاء بالمستوى التعليمي لجذب الطالبات وتحريك الدافعية, مفيدة أن مثل هذه الاجتماعات سيتم خلالها تبادل الخبرات بهدف ارتقاء مستوى التعليم العام على مستوى المملكة.وبدأت الجلسة الأولى في مناقشة نتائج الدراسة المعدة من قبل الإدارة العامة للإرشاد عن وسائل وقياس رفع الدافعية للتحصيل الدراسي لدى الطلبة, فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى مناقشة نتائج الدراسات الحديثة والتجارب العالمية عن أساليب تعزيز الدافعية وقياسها, وتناولت الجلسة الثالثة كيفية رفع المستوى التحصيلي للطلبة من خلال تزويدهم بأفضل الممارسات والعادات الدراسية.وخرجت الورشة بعدة توصيات تضمنت إعداد حقائب تدريبية لأفضل الممارسات التي تساعد في رفع الدافعية للطلبة لكل من القادة والوكلاء والمعلمون والمعلمات والمرشدين والمرشدات، وتنمية العادات الدراسية لدى الطلبة لأهميتها في العمل التعليمي بجميع مراحله وذلك عن طريق عقد ندوات إرشادية توجيهية في بداية العام الدراسي للتوعية بأهمية العادات الدراسية الجيدة ، وإعداد برامج إرشادية تزيد دافعية الطلبة للعمل والإنجاز ، وإعداد برنامج علاجي للطلاب المتأخرين دراسياً ، وإعداد حقائب تدريبية لفن التحفيز الذاتي كما تم عقد ورش عمل للطلبة لتحديد الأهداف وتعزيز الثقة بالنفس ، وتصميم شخصيات كرتونية للمرحلة الابتدائية للتدريب على أفضل الممارسات والمهارات والعادات الدراسية لرفع دافعية التحصيل الدراسي.// انتهى //17:32ت م0246