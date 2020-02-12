بغداد 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسأطلقت القوات الأمنية العراقية اليوم الصفحة الأولى من عملية أمنية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب العراق.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي أن العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم "أبطال العراق" تستهدف تطهير محافظة الأنبار والمناطق المحيطة بها, والحدود العراقية -السورية - ، والعراقية -الأردنية من تنظيم"داعش" الإرهابي.// انتهى //17:36ت م0248