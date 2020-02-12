القريات 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واسالتقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير جوازات المحافظة العقيد علي عوض العنزي .واطلع المحافظ خلال اللقاء على سير العمل ، كما نوقش عدد من الموضوعات بالجوازات ومنفذ الحديثة الحدودي.وأكد الجاسر أهمية بذل المزيد من الخدمات وتطوير العمل في خدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف.// انتهى //17:49ت م0250