عام / محافظ القريات يلتقي مدير الجوازات بالمحافظة
الأربعاء 1441/6/18 هـ الموافق 2020/02/12 م واس
القريات 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس
التقى محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير جوازات المحافظة العقيد علي عوض العنزي .
واطلع المحافظ خلال اللقاء على سير العمل ، كما نوقش عدد من الموضوعات بالجوازات ومنفذ الحديثة الحدودي.
وأكد الجاسر أهمية بذل المزيد من الخدمات وتطوير العمل في خدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين وفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف.
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17:49ت م
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