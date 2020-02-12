دبي 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مدينة دبي اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, وذلك للسلام عليه بمناسبة بدء مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون.وتمنى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأمين العام التوفيق والنجاح في مهام عمله، متمنياً أن تتكلل جهوده في تحقيق ما نصبو إليه من تعاون وتنسيق بين دول المجلس، والمضي لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات أبناء الخليج في تعزيز الازدهار والاستقرار.من جانبه أكد معالي الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن الثقة التي أولاها إياه أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - هي أساس للعمل والإنجاز في إطار منظومة مجلس التعاون لتحقيق رؤاهم بما يخدم شعب الخليج ويحقق لهم الازدهار والرخاء في المجالات كافة.حضر الاستقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي, وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات, ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبد الله القرقاوي, ومعالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي, ومعالي المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني, والمدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان.// انتهى //18:04ت م0252