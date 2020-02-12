بوخارست 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في بوخارست اليوم، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الروماني بيرو روزاليا ايبوليا، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا.‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.// انتهى //18:17ت م0253